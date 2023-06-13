Новый трейлер Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections посвятили персонажам ©

Аниме-сериал "Наруто" отпраздновал свое 20-летие в прошлом году, и в честь этого события разработчик CyberConnect2 Co и издатель BANDAI NAMCO собираются представить следующую часть серии аниме-боевиков Naruto Ultimate Ninja Storm под названием Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections.

У игры все еще нет точной даты выхода, но разработчики сегодня представили новый трейлер, в котором показали нескольких персонажей из предстоящего экшен-файтинга.

NARUTO x BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS выйдет в 2023 году на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC.