Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections 2023 г.
7.1 48 оценок

Новый трейлер Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections посвятили персонажам

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butcher69
Новости

Аниме-сериал "Наруто" отпраздновал свое 20-летие в прошлом году, и в честь этого события разработчик CyberConnect2 Co и издатель BANDAI NAMCO собираются представить следующую часть серии аниме-боевиков Naruto Ultimate Ninja Storm под названием Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections.

У игры все еще нет точной даты выхода, но разработчики сегодня представили новый трейлер, в котором показали нескольких персонажей из предстоящего экшен-файтинга.

NARUTO x BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS выйдет в 2023 году на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC.

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