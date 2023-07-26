Стала известна возможная дата выхода Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections

Как сообщает Idle Sloth в Twitter / X, датский ритейлер Elgiganten, возможно, случайно раскрыл дату выхода Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, предваряя официальный анонс Bandai Namco и Cyberconnect 2.
В частности, названа дата пятницы 20 октября 2023 г., что выглядит правдоподобно, учитывая, что игра должна появиться на прилавках магазинов в любом случае к концу этого года.
Тем не менее, это все еще слухи, и мы советуем относиться к ним именно так в ожидании новостей от японского издателя.
Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections - новая часть популярной серии 3D-файтингов по вселенной Naruto, созданная компанией Cyberconnect2 и посвященная 20-летию творчества Масаси Кисимото.
Помимо повторения содержания предыдущих четырех частей и представления игровых механик, сделавших серию знаменитой и популярной, игра будет обладать рядом новых возможностей и обещает стать самой большой по составу среди всех игр серии Ultimate Nija Storm. Среди новых участников - легендарные ниндзя Ашура и Индра Оцуцуки.
Выход игры запланирован на 2023 год для ПК, Nintendo Switch, консолей PlayStation и Xbox.