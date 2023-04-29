Трейлер Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm, посвященный самым рейтинговым персонажам NARUTOP99 ©

Издатель Bandai Namco и разработчик CyberConnect2 выпустили новый трейлер игры Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm. В трейлере показаны персонажи, занявшие самые высокие места в опросе NARUTOP99. Видеоролик позволяет вновь переживать ключевые моменты серии Shippuden и узнавать подробности игрового процесса.

В Ultimate Ninja Storm Collection будет представлен самый большой состав бойцов за всю историю франшизы, а также легендарные ниндзя из "Наруто" и "Боруто". Из трейлера фанаты могут узнать немного больше о комбо, добиваниях и анимации.

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections выйдет в этом году для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и PC. При этом дата релиза пока не подтверждена.