В Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections будут кастомизация героев и "легкие" комбо. Показаны новые скриншоты ©

В сети появились новые подробности и скриншоты файтинга Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections.

Как сообщает официальный сайт франшизы "Наруто", в игре нас будет ждать следующее:

Кланы Узумаки и Учиха получат новые комбинированные секретные техники. Их можно увидеть на скриншотах ниже;

В игру вернутся стандартные онлайн режимы в виде ранговых и обычных матчей;

В игре будет опция "простого" управления: при частом нажатии на кнопку ближнего боя персонаж игрока будет сам выполнять различные комбо. Как пишут разработчики, эта опция должна облегчить игру тем, кто не очень дружит со сложными комбинациями кнопок;

В игре будет кастомизация персонажей. Игрок сможет использовать награды за бой для изменения внешнего вида своего любимого героя. Ранее кастомизация персонажей присутствовала в Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution, вышедшей в 2014 году.

Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections выходит в этом году на PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.