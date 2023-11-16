Знакомые персонажи в релизном трейлере файтинга Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

До выхода Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections осталось совсем немного времени, и игроки уже готовы насладиться новой частью игры. И в честь скорого выхода был представлен динамичный релизный трейлер предстоящего файтинга.
В Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections представлена вся история Наруто и Саскэ, которую многие фанаты захотят пережить заново, тем более что аниме закончилось много лет назад. В игре также появятся оригинальные персонажи, и будет интересно посмотреть, какими способностями они обладают.
На современных игровых консолях проект будет работать с поддержкой 60 кадров в секунду, а создатели обещают визуальное восхищение проекта.
Релиз назначен уже на завтра, и игра станет доступна на PS5, PS4, Xbox Series S|X, Xbox One, Nintendo Switch и РС.
Рубят бабло
ну а чё нет то? мк и стриит ф- такой ростер и потянуть не могут+ 3д игра
Дороговато
оформил предзаказ, жду!