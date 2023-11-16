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Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections 17.11.2023
7.1 72 оценки

Знакомые персонажи в релизном трейлере файтинга Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

butcher69
Новости

До выхода Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections осталось совсем немного времени, и игроки уже готовы насладиться новой частью игры. И в честь скорого выхода был представлен динамичный релизный трейлер предстоящего файтинга.

В Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections представлена вся история Наруто и Саскэ, которую многие фанаты захотят пережить заново, тем более что аниме закончилось много лет назад. В игре также появятся оригинальные персонажи, и будет интересно посмотреть, какими способностями они обладают.

На современных игровых консолях проект будет работать с поддержкой 60 кадров в секунду, а создатели обещают визуальное восхищение проекта.

Релиз назначен уже на завтра, и игра станет доступна на PS5, PS4, Xbox Series S|X, Xbox One, Nintendo Switch и РС.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Mad_cloud

Рубят бабло

1
jax baron

ну а чё нет то? мк и стриит ф- такой ростер и потянуть не могут+ 3д игра

0
Xplitx

Дороговато

0
Lelik_mc_kawai

оформил предзаказ, жду!

0