Знакомые персонажи в релизном трейлере файтинга Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections

Файтинг, разработанный студией CyberConnect2 и изданный компанией Bandai Namco Entertainment.

Эта игра отмечает 20-летие дебюта аниме «Наруто», и в ней вы сможете пережить все яркие моменты из жизни Наруто — от детства до заключительной битвы с Саске.

Но это ещё не всё. Ultimate Ninja Storm Connections предлагает самый большой список играбельных персонажей за всю историю серии.

Игра также может похвастаться графикой в стиле аниме и динамичными сражениями, поддерживающими до 60 кадров в секунду.