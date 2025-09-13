Релиз NASCAR 25 на PC задержится на месяц

Разработчики NASCAR 25 раскрыли детали выхода игры на ПК. В официальном аккаунте проекта в ответ на вопрос фанатов подтвердили, что релиз на Steam состоится примерно на месяц позже консольного запуска.

«Steam будет примерно на месяц позади консолей, мы финализируем дату и объявим её на следующей неделе. Но так как предзаказа в Steam нет, раннего доступа тоже не будет», — говорится в сообщении команды.

Таким образом, ПК-игроки останутся без бонусов предзаказа, которые доступны на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. К тому же в NASCAR 25 не будет кроссплея, поэтому пользователи разных платформ смогут играть только между собой.

Напомним, NASCAR 25 выходит 14 октября в двух изданиях — стандартном и золотом. Последнее включает сезонный пропуск и дополнительные материалы. Дата старта версии для PC станет известна уже на следующей неделе.