В Steam вышел симулятор кольцевых гонок - NASCAR 25

Игра NASCAR 25 — это официальный симулятор гоночной серии NASCAR, разработанный студией iRacing. Она была создана для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а теперь вышла на ПК, предлагает реалистичный и глубокий опыт. Игра создана для преданных фанатов NASCAR, для новичков, так и для любителей автосимуляторов которые ищут реалистичный и захватывающий гоночный эксперимент!

Продвинутая физика автомобилей, основанная на наработках iRacing.

Аутентичные звуки двигателей, записанные с реальных машин.

Глубокая детализация окружения, включая атмосферу стадионов и поведение зрителей.

Карьерный режим: Игроки начинают свой путь с самых низов, продвигаются по сериям и принимают решения по управлению командой, развитию болидов и взаимодействию со спонсорами.

Помимо карьерного режима, доступны одиночные гонки, полные сезоны и онлайн-мультиплеер.

Иммерсивный интерфейс: Вместо стандартного игрового интерфейса все данные в игре интегрированы в интерьер болида, что усиливает эффект присутствия.

Использование Unreal Engine позволило добиться высококачественной графики.