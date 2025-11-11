ЧАТ ИГРЫ
NASCAR 25 14.10.2025
Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Автомобили
7.3 6 оценок

В Steam вышел симулятор кольцевых гонок - NASCAR 25

Pavel Rally Pavel Rally

Игра NASCAR 25 — это официальный симулятор гоночной серии NASCAR, разработанный студией iRacing. Она была создана для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а теперь вышла на ПК, предлагает реалистичный и глубокий опыт. Игра создана для преданных фанатов NASCAR, для новичков, так и для любителей автосимуляторов которые ищут реалистичный и захватывающий гоночный эксперимент!

  • Продвинутая физика автомобилей, основанная на наработках iRacing.
  • Аутентичные звуки двигателей, записанные с реальных машин.
  • Глубокая детализация окружения, включая атмосферу стадионов и поведение зрителей.
  • Карьерный режим: Игроки начинают свой путь с самых низов, продвигаются по сериям и принимают решения по управлению командой, развитию болидов и взаимодействию со спонсорами.
  • Помимо карьерного режима, доступны одиночные гонки, полные сезоны и онлайн-мультиплеер.
  • Иммерсивный интерфейс: Вместо стандартного игрового интерфейса все данные в игре интегрированы в интерьер болида, что усиливает эффект присутствия.
  • Использование Unreal Engine позволило добиться высококачественной графики.
