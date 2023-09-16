Состоялся релиз ардкодной гонки NASCAR Arcade Rush на ПК и консолях

В NASCAR Arcade Rush вы можете испытать уникальные ощущения от гонок на легендарных трассах NASCAR, таких как Talladega Superspeedway, Daytona International Speedway, Darlington Raceway, Martinsville Speedway, Homestead-Miami Speedway и многих других. Но не ожидайте обычных гонок — эти трассы были полностью переделаны и наполнены всевозможными элементами, которые позволят вам прыгать через ямы и петли, пролетать по воздуху на рампах, использовать нитро для ускорения и обгонов, а также избегать разных препятствий и ловушек.

Вам на выбор доступно множество разных автомобилей, которые охватывают 75 лет истории сток-каровых гонок. Вы можете настроить свой автомобиль и водителя по своему вкусу с помощью новых раскрасок, колёс, спойлеров, визуальных эффектов, костюмов, шлемов и многого другого. У вас будет тысячи комбинаций для создания своего уникального стиля.