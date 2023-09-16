Состоялся релиз ардкодной гонки NASCAR Arcade Rush на ПК и консолях

Аркадная гонка NASCAR Arcade Rush стала доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК в Steam. Садитесь за руль и участвуйте в захватывающих, высокоскоростных соревнованиях NASCAR и азарте, которого вы никогда раньше не видели на совершенно переосмысленных версиях самых знаковых гоночных трасс автоспорта.
Испытайте острые ощущения от гонок NASCAR совершенно по-новому с помощью напряженных аркадных гонок на реальных трассах NASCAR, полностью переработанных с потрясающими поворотами, головокружительными поворотами, прыжками, бросающими вызов гравитации, нитроускорителями и другими сюрпризами. Настройте свой автомобиль и водителя, соревнуясь за первое место в различных игровых режимах, включая серию Career NASCAR Cup, а также сетевой и локальный многопользовательский режим.