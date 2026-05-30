Разработчики из Eira Games анонсировали хоррор на выживание Nature of Dread

События игры разворачиваются в изолированном поселении Нечистое, затерянном среди северных лесов. По сюжету данная территория использовалась в качестве засекреченного военного объекта для изучения и сдерживания древнего мистического зла. Главному герою, оказавшемуся заложником обстоятельств внутри этой закрытой зоны, предстоит попытаться выбраться наружу, попутно раскрывая тайны многовекового противостояния.

Авторы проекта вдохновлялись классической мистической литературой, включая произведения Говарда Лавкрафта, Николая Гоголя и Михаила Булгакова. В игре обещают воссоздать гнетущую атмосферу психологического триллера и сверхъестественного ужаса. Исследуя локации, протагонист столкнется с разнообразными порождениями тьмы и посетит пугающие места, среди которых заявлен даже кровавый бал Сатаны.

Игровой процесс ориентирован на классические механики выживания, где ключевое значение имеет бережное распределение ресурсов и тактическое планирование. Боевая система предложит ощутимую физику оружия ближнего боя. Например, лезвие ножа сможет застревать в костях противников или выскальзывать из рук. Огнестрельный арсенал включает как самодельное оружие, так и точные армейские пистолеты, каждый тип которых обладает уникальной отдачей и поведением при стрельбе.

Враги в Nature of Dread получат проработанный искусственный интеллект. По заверениям разработчиков, монстры будут адаптироваться к поведению игрока, учиться обходить с флангов, координировать свои действия в группах и менять тактическую модель поведения прямо во время боя. Столкновения с противниками будут происходить в условиях плохой видимости и абсолютной темноты.

Проект создается для персональных компьютеров, а его точная дата выхода пока не объявлена. Известно, что игра получит полную русскую локализацию, включающую текстовый перевод и озвучку.