Авторы Have a Nice Death анонсировали кооперативное подводное приключение NAUTUS

Студия Magic Design Studios, получившая известность благодаря стильному рогалику Have a Nice Death и платформеру Unruly Heroes, совместно с издательством Arc Games представила свой новый проект под названием NAUTUS. На этот раз разработчики решили сменить мрачные коридоры загробного мира на контрастное приключение, сочетающее атмосферу тропического острова и исследование опасных глубин океана. Игра создается с прицелом на релиз на ПК, а страница проекта уже появилась в сервисе Steam.

Игровой процесс разделен на 2 кардинально отличающиеся фазы. На поверхности океана игрокам предстоит обустраивать собственный тропический аванпост, заниматься переработкой добытых со дна материалов и возведением инфраструктуры, необходимой для подготовки к новым погружениям. В противовес спокойной островной жизни глубины бездны представляют собой суровое испытание с затонувшими пиратскими кораблями, коралловыми рифами, аномалиями и агрессивными рыбами-мутантами, с которыми придется сражаться или пытаться их поймать.

Для покорения неизведанных глубин предстоит встать за штурвал подводной лодки, поддающейся детальной кастомизации и модернизации. Игрокам необходимо создавать специализированные защитные модули, инструменты и вооружение, без которых спуск в самые опасные впадины окажется фатальным. Исследовать океанические глубины и бросать вызов морским чудовищам разрешат как в одиночку, так и в составе команды до 4 человек через сетевой кооператив.

Сюжетная линия посвящена расследованию таинственного исчезновения исследовательской группы N.A.U.T.U.S. и родного дяди главного героя по имени Бернард Торпедо. В процессе поисков древних реликвий и зацепок предстоит познакомиться с чудаковатыми местными жителями, страдающими амнезией и необъяснимым страхом перед водой. Среди персонажей заявлены помешанный на загаре дайвер и эксцентричный руководитель экспедиции, которым необходимо помогать с их проектами ради восстановления памяти.

Отдельное внимание привлекает плашка об использовании искусственного интеллекта на странице проекта в магазине Valve. Как официально заявили представители Magic Design Studios, в процессе производства команда задействует процедурные и нейросетевые инструменты для помощи в разработке, однако весь финальный внутриигровой контент полностью создается, дорабатывается и утверждается силами самих авторов. Подобная открытость разработчиков напрямую связана с правилами цифровой площадки в отношении созданного с помощью нейросетей контента.

В плане технической части игра ориентируется на максимально широкую аудиторию и отличается низкими системными требованиями. Для комфортного запуска в разрешении 1080p при 50-60 кадрах в секунду потребуется процессор уровня Intel Core i5 6500, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 650 или AMD R7 360, а сам проект займет 8 ГБ свободного места на накопителе. Также для игры подтвержден текстовый перевод на русский язык в виде локализации интерфейса и субтитров.