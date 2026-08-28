Авторы Have a Nice Death открыли запись на закрытое бета-тестирование подводного приключения NAUTUS

Студия Magic Design Studios и издательство Arc Games объявили о скором старте закрытого бета-тестирования своего нового подводного приключения NAUTUS. Тестовый этап пройдет исключительно на платформе Steam с 31 августа по 11 сентября 2026 года, а подача заявок для всех желающих уже открылась на официальном сайте проекта.

К участию в тестировании авторы привлекают в первую очередь поклонников таких проектов, как Dave the Diver, Subnautica, Terraria и SteamWorld Dig. Разработчики рассчитывают проверить ключевой игровой цикл кооперативного и одиночного выживания, оценить баланс сложности и получить первые отзывы о механиках исследования глубин на модернизируемой субмарине.

Отобранные пользователи получат электронное письмо со специальной ссылкой для загрузки тестового клиента, а также доступ к закрытой роли тестировщика на официальном сервере Discord. В специальных закрытых каналах игроки смогут напрямую отправлять отчеты о багах, делиться впечатлениями и обсуждать изменения с авторами.

По словам нарративного дизайнера Мередит и геймдизайнера Дамиана, обратная связь от участников беты станет ключевым фактором для дальнейшей полировки проекта. Команда рассчитывает доработать взаимодействие между подводными экспедициями и обустройством островной базы на основе реального игрового опыта комьюнити.

Тестирование продлится 12 дней и завершится 11 сентября 2026 года. Точные сроки полноценного релиза NAUTUS авторы пока держат в секрете.