Авторы Have a Nice Death запустили открытое бета-тестирование подводного приключения NAUTUS в Steam

Студия Magic Design Studios, создавшая Have a Nice Death и Unruly Heroes, совместно с издательством Arc Games выпустила в сервисе Steam открытую бета-версию своего нового приключенческого экшена NAUTUS. Запуск состоялся сразу после демонстрации свежего геймплейного трейлера на презентации Galaxies Showcase. Полноценный релиз проекта в раннем доступе намечен на 2027 год, однако разработчики решили предоставить сообществу возможность опробовать ключевые механики задолго до официальной премьеры.

Сюжетная завязка посвящена расследованию таинственного исчезновения дяди протагониста по имени Бернард Торпедо и научной экспедиции с одноименным названием. Главной особенностью игрового процесса стало разделение на два контрастных слоя. Поверхность представляет собой спокойное островное убежище, где необходимо обустраивать аванпост, возводить верстаки для переработки редких материалов и взаимодействовать с эксцентричными жителями, страдающими потерей памяти и паническим страхом перед открытым морем.

Океанское дно встречает совершенно иными условиями. Игрокам предстоит управлять персональной подводной лодкой, исследуя затонувшие пиратские корабли, коралловые рифы и неизведанные глубинные аномалии. Подлодку можно постоянно модифицировать в сухом доке, устанавливая модули устойчивости к давлению для спуска во впадины, защитное оборудование и торпедные аппараты для противостояния агрессивным морским мутантам.

Проект поддерживает как одиночное прохождение, так и сетевой кооператив для команды до 4 участников. В предыдущем закрытом тесте приняли участие 1059 человек, наигравших в сумме 1100 часов. Океан оказался суровым испытанием: 641 погружение завершилось гибелью от нехватки кислорода, а еще 281 исследователь пал в битвах с хищниками, что сделало батареи и баллоны с воздухом самыми востребованными предметами крафта.

На фоне дискуссий об использовании нейросетей в игровой индустрии команда разработки также опубликовала официальное разъяснение относительно применения подобных технологий в проекте.

Генеративный искусственный интеллект применяется исключительно для помощи в исследованиях или в качестве черновых заглушек. В финальной версии нет созданных нейросетями артов, анимаций, музыки или текста. Все элементы создаются, полируются и утверждаются непосредственно коллективом студии.

- Magic Design Studios, разработчики проекта

По итогам прошедших тестов авторы запланировали ряд улучшений комфорта игры. В будущих обновлениях появятся маркеры коллекционных предметов на карте, возможность создания предметов напрямую из сундуков без перемещения ресурсов в инвентарь, увеличенные диалоговые окна с функцией пропуска реплик и более понятная индикация получаемого урона.

Текущее открытое бета-тестирование в Steam проходит без соглашения о неразглашении и продлится до 2 ноября 2026 года с круглосуточным доступом к серверам. Для запуска игры на персональных компьютерах требуется 64-битная операционная система Windows 10, процессор уровня Intel Core i5 6500, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта не слабее NVIDIA GeForce GTX 650 или AMD R7 360.