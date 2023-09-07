Мрачный ролевой экшен Nazralath: The Fallen World получил новый трейлер ©

Вчера был представлен новый трейлер атмосферного экшена Nazralath: The Fallen World, вдохновленный работами художника Здзислава Бексиньского (Zdzislaw Beksinski), а также играми Planescape: Torment и Dark Souls.

В игре Nazralath: The Fallen World вы окунетесь в мрачное фэнтезийное царство, где вам предстоит преодолевать коварные ландшафты, противостоять могущественным врагам, налаживать отношения - все, чтобы выжить в этом разрушенном мире. Nazralath: The Fallen World будет доступна на ПК.

Описание сюжета Nazralath: The Fallen World гласит: "Вы - Орфиэль, павший рыцарь из далекой страны, о прошлом которого сохранились лишь слабые воспоминания да потускневшие украшения на помятых доспехах. Вы очнулись в холодной, ветхой гробнице в недрах дирфальского храма с ранами, от которых вы могли бы погибнуть пять раз. Призрачные сны преследуют ваши мысли, а фрагментарная память оказывается достаточно милосердной, чтобы вы вспомнили свое имя, если не все остальное."