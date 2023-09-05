Баскетбольный симулятор NBA 2K24 на консолях весит больше, чем Starfield ©

Поскольку видеоигры становятся все более массивными и предлагают все более качественную графику, то и установочные файлы становятся все больше и больше. В случае с NBA 2K24 (версия текущего поколения) файл игры действительно огромен и превосходит даже Starfield. Фактически речь идет о 161,43 Гбайт на релизе против примерно 140 Гбайт у игры от Bethesda.

Как видно из магазина Xbox Store, версия NBA 2K24 для Xbox Series X|S весит даже больше, чем прошлогодняя игра. Очевидно, что речь идет о версии текущего поколения, которая отличается более высоким качеством графики. Если же рассматривать издание для Xbox One, то игра "всего" весит чуть более 100 Гбайт.

Это все равно немало, и на первый взгляд может показаться, что это много, если учесть, что речь идет не о видеоигре с открытым миром. Однако следует учитывать, что NBA 2K24 включает в себя большое количество игроков и тщательно проработанное окружение, для которого требуется отдельное пространство.

Следует также помнить, что вес, указанный в Xbox Store, не всегда является окончательным, как в положительном, так и в отрицательном смысле. Не исключено, что до запуска игры этот показатель уменьшится или даже увеличится. Не будем также забывать, что с будущими обновлениями вес может увеличиться.

Тем не менее, это одна из самых тяжелых игр, особенно если сравнивать ее с другими спортивными проектами. По данным Xbox, EA Sports FC 24 будет весить 55 ГБ на Series X|S, Madden 24 обойдется 39 ГБ, NHL 23 - 37 ГБ, а WWE 2K23 превосходит их всех, но занимает всего 60 ГБ.