DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для NBA 2K24 - осталось лишь 20 невзломанных игр с Denuvo

Группа DenuvOwO продолжает чистить список с невзломанными играми с защитой Denuvo.

В этот раз с помощью гипервизора DenuvOwO обошли защиту в спортивном симуляторе NBA 2K24. Игра была защищена Steam + Denuvo + Symbiote. Вся серия NBA2K теперь взломана и доступна пиратам.

На данный момент невзломанными остаются всего лишь 20 игр с защитой Denuvo (без учёта VR-игр), а единственным крупным оставшимся ААА-релизом среди них - Dragon's Dogma 2. По словам взломщиков, игра от Capcom так же есть у них в планах.