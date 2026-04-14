NBA 2K24 08.09.2023
DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для NBA 2K24 - осталось лишь 20 невзломанных игр с Denuvo

AceTheKing AceTheKing

Группа DenuvOwO продолжает чистить список с невзломанными играми с защитой Denuvo.

В этот раз с помощью гипервизора DenuvOwO обошли защиту в спортивном симуляторе NBA 2K24. Игра была защищена Steam + Denuvo + Symbiote. Вся серия NBA2K теперь взломана и доступна пиратам.

На данный момент невзломанными остаются всего лишь 20 игр с защитой Denuvo (без учёта VR-игр), а единственным крупным оставшимся ААА-релизом среди них - Dragon's Dogma 2. По словам взломщиков, игра от Capcom так же есть у них в планах.

Saka Madiq

я человек простой - вижу пост о ховновизор-взломах - ставлю какаху

yariko ookami
Время копать и закапывать остатки

Чукча в чуме

Надеюсь 16 числа они все еще будут живы и обойдут Атомное Сердце с новым дополнением.