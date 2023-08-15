Геймплейный трейлер NBA 2K24 обещает "рассвет новой эры реализма" благодаря технологиям ProPLAY ©

Пришло время поговорить о геймплее NBA 2K24 и ощутить "рассвет новой эры реализма и аутентичности" благодаря технологии ProPLAY, которая дебютирует на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

ProPLAY, как обещают авторы, поднимает франшизу на небывалую высоту, используя передовую технологию для беспрепятственной передачи реальных движений из настоящих матчей NBA в игровой процесс NBA 2K24.

На протяжении двух десятилетий компания 2K помогала спортсменам воссоздавать их фирменные движения с помощью техники mocap. ProPLAY позволяет наиболее точно воспроизвести спорные шаги, акробатические броски и т.д., напрямую транслируя реальные кадры из NBA. Игроки также увидят разницу в бросках и свободных бросках, а также в нападении и защите вне мяча.

"Наше стремление развивать NBA2K на основе отзывов сообщества - одна из причин, почему преданные игроки и поклонники баскетбола продолжают играть в эту игру на протяжении последних 25 лет", - сказал Майк Ванг, директор по игровым процессам Visual Concepts. "Мы внесли в игру NBA 2K24 усовершенствования, которые в большей степени основаны на навыках и интуиции, что ускоряет игровой процесс для всего сообщества".

Mo-cap отлично помог NBA 2K дойти до настоящего момента, приблизив игроков к действиям NBA как никогда раньше, и будет продолжать играть важную роль, но ProPLAY меняет неестественную технологию на пик производительности в естественной и интенсивной среде.

Броски, движения - любое перемещение игрока за пределами площадки, дриблинг, подборы, блоки, передачи и свободные броски - в NBA 2K24 ощущаются по-другому, потому что они были сделаны в реальном времени. Предыдущие версии NBA 2K отличались разнообразием дриблинговых комбинаций и уникальных бросков, но до сих пор не удавалось в такой степени передать изгиб или атлетичный лэй-ап под кольцом.

Технология ProPLAY генерирует аутентичные движения, которые могут быть выполнены только некоторыми из ваших любимых игроков. Например, заядлые болельщики НБА узнают уникальную форму бросков и штрафных Кевина Дюранта, взрывные движения Стефа Карри в дриблинге и множество прыжков за пределами дриблинга, методичные движения Николы Йокича и список можно продолжать до бесконечности. ProPLAY делает игру более правдоподобной.

NBA 2K24, выйдет на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК 8 сентября.