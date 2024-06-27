Прощай, Док: 2K Games удаляет Dr Disrespect из последней версии NBA 2K

Компания 2K Games, известный издатель спортивных видеоигр, приняла решение о полном удалении контента, связанного с популярным стримером Гаем Бимом, более известным под псевдонимом Dr Disrespect, из своей последней игры NBA 2K24. Это решение было принято в свете недавнего скандала, в котором оказался замешан стример.

Причиной столь радикальных мер стало признание самого Гая Бима в неподобающем поведении. Стример сознался в ведении откровенной переписки с несовершеннолетней, что вызвало широкий общественный резонанс и негативную реакцию в игровом сообществе.

По информации, подтверждённой порталу Dexerto представителями 2K Games, процесс удаления всех элементов, ассоциированных с Dr Disrespect, из NBA 2K24 начнётся в ближайшие недели. Кроме того, компания заявила о прекращении любого сотрудничества с Бимом в рамках будущих проектов франшизы NBA 2K.

Решение 2K Games не стало единичным случаем. Ранее от сотрудничества с Бимом отказалась игровая студия Midnight Society, одним из основателей которой он являлся. Согласно официальному заявлению, разрыв отношений произошёл по взаимному согласию сторон.

На фоне разгоревшегося скандала Гай Бим объявил о временном уходе из стриминга и социальных сетей, ссылаясь на эмоциональное выгорание. В настоящее время он не может с уверенностью сказать, когда и если вообще вернётся к своему образу Dr Disrespect.