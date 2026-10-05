2K закрывает серверы NBA 2K25: игра исчезнет из магазинов 30 октября

2K Sports и Take-Two Interactive официально подтвердили, что серверы NBA 2K25 будут отключены 31 декабря. Начиная с 1 января 2027 года ни один из многопользовательских онлайн-режимов не будет доступен. Кроме того, 30 октября игра будет удалена из всех цифровых магазинов.

От отключения серверов пострадают ключевые режимы:

MyCareer

MyTeam

Возможность зарабатывать виртуальную валюту (VC)

При этом такие режимы, как Play Now, MyNBA, The W и MyWNBA, останутся доступными. Однако компания подчёркивает: «Все функции, требующие подключения к серверам 2K, будут недоступны. Это включает многопользовательский режим, онлайн-лиги и обмен данными между игроками».

NBA 2K25 вышла 6 сентября 2024 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. В своём обзоре мы поставили ей 8 из 10, похвалив визуальное оформление, качество исполнения, комментарии, анимацию и режимы «Город» и «Моя карьера». Критике подверглись слабая и неэффективная блокировка, а также агрессивная монетизация, граничащая с «pay-to-win».

Последняя часть франшизы — NBA 2K27 — вышла 4 сентября 2026 года на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Она получила те же 8 из 10 за глубокую сюжетную линию Fire & Concrete, улучшения геймплея и упрощённую версию MyTeam. Претензии остались те же: монетизация и медленный старт MyCareer.

NBA 2K27 доступна в трёх изданиях:

Standard — $69,99 (только игра)

— $69,99 (только игра) Deluxe — $99,99 (+100 000 VC, улучшения навыков, бонусы Gatorade, монета с удвоенным опытом)

— $99,99 (+100 000 VC, улучшения навыков, бонусы Gatorade, монета с удвоенным опытом) Ultra — $149,99 (всё из Deluxe + дополнительные 35 000 VC, доступ к первому Pro Pass и другие предметы)

Отключение серверов NBA 2K25 — стандартная практика для спортивных симуляторов, но столь быстрое закрытие после выхода новой части вновь привлекает внимание к агрессивной монетизации и ограниченному жизненному циклу игр серии.