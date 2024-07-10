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NBA 2K25 06.09.2024
Симулятор, Спорт, Баскетбол
5 1 оценка

Анонсирована NBA 2K25 - игра выйдет на PS5, Xbox Series S/X, PS4, Xbox One, Switch и ПК

Lunersun
Новости

Издатель 2K и разработчик Visual Concepts объявили о скором выходе NBA 2K25. Новая часть популярной баскетбольной серии появится на прилавках 6 сентября, охватывая широкий спектр платформ: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК.

В этом году разработчики решили отдать дань уважения разным поколениям баскетболистов, представив несколько вариантов обложек игры:

  • Стандартное издание украсит Джейсон Тейтум — форвард «Бостон Селтикс», пятикратный участник Матча всех звёзд НБА и действующий чемпион лиги.
  • На обложке All-Star Edition появятся сразу две звезды: тот же Тейтум и Эйжа Уилсон — форвард «Лас-Вегас Эйсес», двукратная чемпионка WNBA, дважды MVP WNBA и шестикратная участница Матча всех звёзд WNBA.
  • Эксклюзивное издание WNBA, которое будет доступно только в GameStop в США и Канаде, представит Эйжу Уилсон в сольном варианте.
  • Наконец, Hall of Fame Edition отдаст честь легенде НБА Винсу Картеру — восьмикратному участнику Матча всех звёзд, дважды члену сборной НБА и признанному мастеру слэм-данков, недавно включённому в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.
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Президент Visual Concepts Грег Томас прокомментировал выбор спортсменов для обложек:

В год, демонстрирующий соревнования на высочайшем уровне и уникальный стиль игры каждого атлета, мы рады представить Джейсона, Эйжу и Винса в качестве лиц NBA 2K25». Он также отметил, что команда разработчиков создала «ещё один инновационный продукт для любителей баскетбола».

Цены на издания игры:

  • Стандартное: 69.99 $ для большинства платформ, 59.99 $ для Nintendo Switch.
  • WNBA: 69.99 $, эксклюзив для PlayStation 5 и Xbox Series S/X, только в Северной Америке через GameStop.
  • All-Star: 99.99 $ для всех платформ.
  • Hall of Fame: 149.99 $ для всех платформ, за исключением Nintendo Switch, там этого издания не будет.
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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

а когда на комп нормальную графику подвезут? // Кирилл Крючков

0
Яков Будников

уже, официально объявлено что на пк 2k25 некстген версия

0
SULIK 712

вроде на ПК будет нормальная графика

0
Пользователь ВКонтакте SULIK 712

Обрезанная // Кирилл Крючков

0
Balmont92

Казино в антураже баскетбола.

0
Яков Будников

никто не заставляет играть в режим майтим

-1
SULIK 712

на ПК то актуальная версия или опять хуже чем на ПС5?не вижу инфы

0
Яков Будников

некстген, официально

1
Пользователь ВКонтакте

А 24 была не с пс5? // The Trees

0
SULIK 712 Пользователь ВКонтакте

нет

0