Анонсирована NBA 2K25 - игра выйдет на PS5, Xbox Series S/X, PS4, Xbox One, Switch и ПК

Издатель 2K и разработчик Visual Concepts объявили о скором выходе NBA 2K25. Новая часть популярной баскетбольной серии появится на прилавках 6 сентября, охватывая широкий спектр платформ: PlayStation 5, Xbox Series S/X, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК.
В этом году разработчики решили отдать дань уважения разным поколениям баскетболистов, представив несколько вариантов обложек игры:
- Стандартное издание украсит Джейсон Тейтум — форвард «Бостон Селтикс», пятикратный участник Матча всех звёзд НБА и действующий чемпион лиги.
- На обложке All-Star Edition появятся сразу две звезды: тот же Тейтум и Эйжа Уилсон — форвард «Лас-Вегас Эйсес», двукратная чемпионка WNBA, дважды MVP WNBA и шестикратная участница Матча всех звёзд WNBA.
- Эксклюзивное издание WNBA, которое будет доступно только в GameStop в США и Канаде, представит Эйжу Уилсон в сольном варианте.
- Наконец, Hall of Fame Edition отдаст честь легенде НБА Винсу Картеру — восьмикратному участнику Матча всех звёзд, дважды члену сборной НБА и признанному мастеру слэм-данков, недавно включённому в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.
Президент Visual Concepts Грег Томас прокомментировал выбор спортсменов для обложек:
В год, демонстрирующий соревнования на высочайшем уровне и уникальный стиль игры каждого атлета, мы рады представить Джейсона, Эйжу и Винса в качестве лиц NBA 2K25». Он также отметил, что команда разработчиков создала «ещё один инновационный продукт для любителей баскетбола».
Цены на издания игры:
- Стандартное: 69.99 $ для большинства платформ, 59.99 $ для Nintendo Switch.
- WNBA: 69.99 $, эксклюзив для PlayStation 5 и Xbox Series S/X, только в Северной Америке через GameStop.
- All-Star: 99.99 $ для всех платформ.
- Hall of Fame: 149.99 $ для всех платформ, за исключением Nintendo Switch, там этого издания не будет.
а когда на комп нормальную графику подвезут? // Кирилл Крючков
уже, официально объявлено что на пк 2k25 некстген версия
вроде на ПК будет нормальная графика
Обрезанная // Кирилл Крючков
Казино в антураже баскетбола.
никто не заставляет играть в режим майтим
на ПК то актуальная версия или опять хуже чем на ПС5?не вижу инфы
некстген, официально
А 24 была не с пс5? // The Trees
нет