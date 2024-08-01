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NBA 2K25 06.09.2024
Симулятор, Спорт, Баскетбол
5.3 4 оценки

Геймплейный трейлер NBA 2K25 раскрывает масштабные улучшения геймплея, включая новую систему дриблинга

Lunersun
Новости

Компания Visual Concepts представила геймплейный трейлер новой части баскетбольного симулятора NBA 2K25. Видео раскрывает ряд изменений, внесенных разработчиками в игровой процесс.

Согласно представленным данным, NBA 2K25 включает более 9000 новых анимаций. Кроме того, разработчики анонсировали обновлённую систему дриблинга и новые фирменные броски. Эти изменения, как утверждает Visual Concepts, направлены на повышение реалистичности игрового процесса.

Стоит напомнить, что в этом году версия NBA 2K25 для персональных компьютеров будет соответствовать версиям для консолей текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Это означает, что пользователи ПК получат доступ ко всем режимам и функциям, доступным на этих консолях, за исключением кроссплея.

Что касается даты выхода, релиз NBA 2K25 запланирован на 6 сентября. Игра будет доступна на PS5, Xbox S/X, PS4, Xbox One, Switch и ПК.

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