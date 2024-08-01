Геймплейный трейлер NBA 2K25 раскрывает масштабные улучшения геймплея, включая новую систему дриблинга

Компания Visual Concepts представила геймплейный трейлер новой части баскетбольного симулятора NBA 2K25. Видео раскрывает ряд изменений, внесенных разработчиками в игровой процесс.

Согласно представленным данным, NBA 2K25 включает более 9000 новых анимаций. Кроме того, разработчики анонсировали обновлённую систему дриблинга и новые фирменные броски. Эти изменения, как утверждает Visual Concepts, направлены на повышение реалистичности игрового процесса.

Стоит напомнить, что в этом году версия NBA 2K25 для персональных компьютеров будет соответствовать версиям для консолей текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series S/X. Это означает, что пользователи ПК получат доступ ко всем режимам и функциям, доступным на этих консолях, за исключением кроссплея.

Что касается даты выхода, релиз NBA 2K25 запланирован на 6 сентября. Игра будет доступна на PS5, Xbox S/X, PS4, Xbox One, Switch и ПК.