NBA 2K25 даёт о себе знать: в сети обнаружен постер новой части симулятора

В сети появились первые признаки приближающегося анонса NBA 2K25. Неизвестный источник опубликовал фотографию с мероприятия, на которой виден предполагаемый постер новой игры серии. Хотя официального подтверждения этой информации пока нет, она уже вызвала интерес среди поклонников баскетбольных симуляторов.

Одновременно с этим инсайдер Ronnie2K, известный своей осведомлённостью о проектах 2K Games, сообщил о начале съёмок рекламного ролика для NBA 2K25. По его словам, процесс проходит в Лас-Вегасе и займёт два дня. Эта информация косвенно подтверждает подлинность утекшего постера и указывает на активную подготовку к анонсу игры.

Учитывая время, необходимое на постпродакшн рекламного ролика, можно предположить, что официальный анонс NBA 2K25 состоится в ближайшем будущем. Вслед за ним, вероятно, последует полномасштабная рекламная кампания, призванная привлечь внимание как давних фанатов серии, так и новых игроков.

NBA 2K25 станет очередным продолжением популярной франшизы, сменив на игровом поле NBA 2K24, выпущенную в сентябре 2023 года. Однако детали о нововведениях в игровом процессе, графических улучшениях и новых режимах пока держатся в секрете.