Группа DenuvOwO обошла защиту Denuvo в NBA 2K26 с помощью гипервизора

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома защиты Denuvo в баскетбольном симуляторе NBA 2K26.
Примечательно, что это первый взлом игры в серии за последние три года - с тех пор, как издатель 2K Games стал использовать Denuvo для защиты своего баскетбольного симулятора игры серии перестали появляться на торрент-трекерах. NBA 2K24 и NBA 2K25 при этом пока по-прежнему остаются невзломанными.
Любопытно, что NBA 2K24 и вовсе уже получила последнее обновление в феврале прошлого года - игру убрали из продажи, но 2K так и не сняла защиту Denuvo.
Разбудите когда они начнут заниматься нормальным делом и нормально взломают нормальные игры как кримсон дезерт или резидентик, без всяких там хреновизоров и прочей ерунды.
Гипервизору доверия ноль. Кроме того, Denuvo остаётся на месте, а значит увеличения FPS ждать не стоит. А может ещё дольше быть.
Баскетбол играют только в США. Во всех остальных странах это лишь баловство на уровне крокета.