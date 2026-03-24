Группа DenuvOwO обошла защиту Denuvo в NBA 2K26 с помощью гипервизора

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске гипервизор-взлома защиты Denuvo в баскетбольном симуляторе NBA 2K26.

Примечательно, что это первый взлом игры в серии за последние три года - с тех пор, как издатель 2K Games стал использовать Denuvo для защиты своего баскетбольного симулятора игры серии перестали появляться на торрент-трекерах. NBA 2K24 и NBA 2K25 при этом пока по-прежнему остаются невзломанными.

Любопытно, что NBA 2K24 и вовсе уже получила последнее обновление в феврале прошлого года - игру убрали из продажи, но 2K так и не сняла защиту Denuvo.