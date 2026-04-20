NBA 2K25 и NBA 2K26 получили обновления гипервизор-обходов Denuvo

Для NBA 2K25 и NBA 2K26 вышли обновления способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать любую игру из списка на процессорах AMD и Intel.

Обновления способа обхода Denuvo связаны с вышедшими обновлениями для самих игр.

NBA 2K25 — баскетбольный симулятор 2024 года от Visual Concepts, сделавший упор на реализм и новые анимации ProPLAY. Игра получила в целом положительные оценки и предложила обновлённые механики дриблинга, защиты и режим MyCareer.

NBA 2K26 — продолжение серии, вышедшее в 2025 году и сосредоточенное на улучшении геймплея и плавности. Разработчики доработали режимы, добавили новые функции и сделали игру более динамичной, что помогло ей получить высокие оценки критиков.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.