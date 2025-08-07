NBA 2K26 будет использовать новый движок ProPLAY для более реалистичной анимации всех действий

Издатель 2K и разработчик Visual Concepts раскрыли новые подробности об улучшениях игрового процесса в предстоящей баскетбольной игре NBA 2K26. В обширной публикации под названием Gameplay Courtside Report разработчики рассказали о том, как ProPLAY будет улучшать игровой процесс. Вместе с публикацией также был опубликован краткий обзор в виде трейлера.

Движок ProPLAY Motion Engine описывается как основа для «динамичного движения» в NBA 2K26. Новые анимации были созданы на основе реальных матчей НБА и затем добавлены в игру через ProPLAY. Эти новые анимации будут влиять на все действия на площадке, независимо от того, играет ли игрок в нападении, защите или без мяча. Для достижения этой цели студия также использовала технологии машинного обучения для создания реалистичной анимации в игре.

Принцип выполнения броска также меняется благодаря новой механике ритмичной стрельбы. Система по-прежнему использует движение вниз-вверх аналогового стика, назначенного для управления броском. Однако время и темп броска, выбранные игроком, теперь будут визуально влиять на положение верхней части тела спортсмена в игре, изменяя вид броска в зависимости от времени, выбранного игроком с помощью джойстика. Игроки также могут использовать новую механику в своих целях, например, для быстрого броска с помощью раннего броска вверх или для более ленивого броска с помощью позднего броска вверх.

Чтобы ещё больше подчеркнуть мастерство и тайминг игрока, будут скорректированы некоторые игровые механики. В частности, время для зелёного броска или промаха станет универсальным для обеспечения равных условий, а также функция «Тайминг лэйапов» будет постоянно включена. Говоря о лэйапах, игроки теперь смогут комбинировать стили лэйапов на основе фирменных пакетов, включая обычные и обратные лэйапы, флоутеры, быстрые скупы, евро-шаги, прыжки с места и вращения.

Что касается защиты, то в системе Interior Defense были внесены изменения, упрощающие выполнение сильных ударов корпусом. Также улучшилась обратная связь по времени отскока: игроки теперь лучше понимают, когда можно подпрыгнуть, чтобы перехватить мяч после отскока. Защищающийся игрок может использовать новые приёмы Quick Protect, удерживая левый триггер на своём контроллере. Quick Protect даёт игрокам больше шансов противостоять попыткам соперника забить.

ИИ также демонстрирует улучшения: в NBA 2K26 появился улучшенный ИИ, который лучше адаптируется к действиям игроков. Например, атакующий ИИ теперь может активно искать возможности для набора очков, используя комбинации «выход-удар». Это стало возможным благодаря лучшему пониманию ИИ ротации защитников. Что касается защиты, ИИ сможет более точно корректировать свою позицию, чтобы блокировать попытки игроков атаковать.

Компания 2K подтвердила, что в дальнейшем она раскроет еще больше подробностей об NBA 2K26, а в следующем посте Courtside Report основное внимание будет уделено улучшениям в графике игры по сравнению с ее предшественниками.

NBA 2K26 выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2 5 сентября.