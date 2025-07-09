NBA 2K26 официально анонсирована - Шай Гилгеус-Александр на обложке и поддержка Switch 2

2K Games и студия Visual Concepts официально представили NBA 2K26, спустя всего несколько минут после крупной утечки, раскрывшей ключевые подробности. Главной звездой обложки нового выпуска стал Шай Гилгеус-Александр — один из самых ярких и техничных игроков современной НБА.

Канадский защитник, выступающий за Оклахома-Сити Тандер, известен своим универсализмом: он одинаково опасен и у трехочковой дуги, и в проходах, а его баскетбольное чутьё и лидерские качества уже давно делают его потенциальным будущим MVP.

Помимо раскрытия обложки, NBA 2K26 получила дату выхода — релиз намечен на осень 2025 года. Инсайдер billbil-kun утверждает, что игра появится 5 сентября, а уже завтра стартуют предзаказы, что, вероятно, подтвердит точную дату.

Особый интерес вызывает поддержка платформ. NBA 2K26, по предварительной информации, отказывается от версий для PS4 и Xbox One, но при этом выходит на Nintendo Switch 2. Если это подтвердится, то серия впервые почти полностью сосредоточится на консолях текущего поколения, оставляя прошлое позади — как и положено франшизе, устремлённой в будущее.