NBA 2K26 раскрыла "Город будущего": парки, события и новый сюжет myCareer

Компания 2K представила свежий отчёт Courtside Report, посвящённый главному нововведению NBA 2K26 — обновлённому Городу. Вместе с публикацией вышел трейлер, демонстрирующий все ключевые улучшения и детали, которые ждут игроков уже этой осенью.

Главное отличие новой части от NBA 2K25 — гладкая оптимизация и стабильность. На консолях нового поколения, PS5 и Xbox Series X/S, город будет работать при стабильных 60 FPS, а плавная анимация и улучшенное освещение сделают исследование локаций более реалистичным.

Структура города также изменилась. Теперь здесь есть центральная площадь, тренировочный центр Gatorade, арена и центр мероприятий. На окраинах расположились REC, театр и испытательный полигон. Игроки смогут свободно перемещаться по этим зонам, встречаться с другими участниками и участвовать в активности.

Отдельного внимания заслуживает возвращение парков, впервые появившихся ещё в NBA 2K14. Доступ к ним теперь осуществляется через огромный баскетбольный мяч в центре города. Парки будут обновляться каждые шесть недель, а также включат классические площадки из NBA 2K16 MyPARKs. Помимо матчей, здесь можно будет праздновать титулы MVP, бросать вызов лидерам победных серий и зарабатывать дополнительные VC-награды. Первый парк сезона будет расположен прямо в городской зоне и передаст атмосферу уличных матчей «по соседству».

В городе также будут проходить масштабные сезонные события. Одним из ключевых станет Pro-Am Summit — турнир, который будет проводиться раз в три недели в формате 3х3 и 5х5. Обновления затронут и стритбол: новый режим Street Kings предложит свежую площадку и уникальные испытания.

Не обошли вниманием и режим MyCourt. Здесь игроки смогут прокачивать навыки — от штрафных до точности данков — и глубже настраивать собственное тренировочное пространство. Помимо тренировок, появится и развлечение: игроки смогут прокатиться по городу на карманных мотоциклах и дрифт-триках, участвуя в еженедельных гонках за VC.

Особое внимание разработчики уделили режиму myCareer. В NBA 2K26 он получил новое название — Out of Bounds. История стартует с маленького городка в Вермонте, где игрок начинает путь как малоизвестный талант. Сюжет проведёт его через драфт NBA, регулярный сезон и вплоть до матчей плей-офф, добавляя драматичности карьере баскетболиста.

Таким образом, NBA 2K26 обещает стать самым масштабным проектом серии за последние годы. Увеличенный масштаб города, возвращение парков, регулярные события и новая сюжетная кампания делают игру не просто спортивным симулятором, а полноценным виртуальным баскетбольным миром.

Релиз NBA 2K26 состоится 5 сентября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Switch 2.