NBA 2K26 Season 7 стартует сегодня: Энджел Риз на обложке, Rivet City возвращается, Джордан - на 40-м уровне

2K Games запускает седьмой сезон NBA 2K26 сегодня, 15 мая. Старт приурочен к началу регулярного чемпионата WNBA и заключительной фазе плей-офф NBA. Лицом сезона стала форвард «Атланты Дрим» Энджел Риз.
По традиции, сезон приносит 40 уровней бесплатного пропуска с наградами и 40 дополнительных уровней для владельцев Pro Pass и Hall of Fame Pass. В MyCAREER из интересного: багги Dune Buggy на 18-м уровне, маскот «Кавальерс» Moondog на 19-м, а главный приз — +1 Cap Breaker на 40-м уровне. Парк Rivet City из NBA 2K16 возвращается в ремастеренном виде — карта для тех, кто помнит индустриальную эстетику и хочет проверить свою команду на прочность.
В MyTEAM сезон раздаёт карты Invincible, Dark Matter и 100 OVR. На первом уровне — Invincible Angel Reese, на 28-м — Dark Matter тренер Фил Джексон, на 40-м — G.O.A.T. Michael Jordan. Pro Pass добавляет 100 OVR Stephen Curry на старте, маску Cold Blooded Viper, премиальный аутфит After Hours, а на финальном уровне — Pro Pass G.O.A.T. Jordan на позиции разыгрывающего и атакующего защитника.
The W Online тоже обновляется: еженедельные награды по знакам зодиака Близнецы и Рак, тематический мяч «Атланты Дрим», джерси-карта и 5 000 VC по итогам сезона.
NBA 2K26 Season 7 доступен на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 и PC. Полный список наград опубликован в Courtside Report на официальном сайте.
