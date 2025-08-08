Студия Visual Concepts раскрыла свежие подробности о ключевых изменениях в NBA 2K26

Издатель 2K и студия Visual Concepts раскрыли свежие подробности о ключевых изменениях в NBA 2K26. В новом выпуске Gameplay Courtside Report разработчики подробно рассказали, как технология ProPLAY и переработанные механики изменят баскетбольный опыт в грядущей игре.

Главное нововведение — движок ProPLAY Motion Engine, который обеспечивает более «живое» движение спортсменов. Анимации создавались на основе записей реальных матчей NBA и интегрировались в игру с помощью ProPLAY. Благодаря этому любое действие на площадке — будь то атака, защита или игра без мяча — станет максимально аутентичным. Дополнительно применялась технология машинного обучения, чтобы анимации выглядели естественно в любых игровых ситуациях.

Отдельное внимание уделено броскам. В NBA 2K26 появится система Rhythm Shooting, которая сохраняет привычную механику аналогового стика, но добавляет зависимость от времени и темпа броска. Теперь визуально изменяется работа верхней части тела игрока, а быстрые или медленные выпуски мяча можно использовать как тактическое оружие.

Разработчики также переработали механику синхронизации бросков — система «Зелёный или промах» стала универсальной, а тайминг «лэй-апов» теперь всегда активен. Появилась возможность комбинировать фирменные стили — «Обратный», «Флоутер», «Евро-шаг», «Хоп-шаг» и «Вращение».

В защите обновлена система игры в зоне, улучшена обратная связь по отскокам и добавлено новое движение Quick Protect при удержании левого триггера, которое позволяет эффективнее блокировать атаки соперника.

ИИ тоже получил апгрейд: нападающий теперь лучше использует комбинации «драйв-кик» и находит свободные зоны, а защитный ИИ стал точнее в ротации и перекрытии атакующих маршрутов.

Релиз NBA 2K26 состоится 5 сентября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Следующий выпуск Courtside Report раскроет улучшения в подаче и визуальном представлении игры.