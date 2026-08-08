В NBA 2K26 можно бесплатно играть целую неделю - акция уже стартовала в Steam

Visual Concepts и 2K открыли бесплатный доступ к NBA 2K26 в Steam. Акция продлится до 14 августа, 19:00 по московскому времени, поэтому у игроков есть целая неделя, чтобы оценить баскетбольный симулятор перед покупкой.

В NBA 2K26 можно пройти сюжетную кампанию MyCAREER, собрать команду в MyTEAM, сыграть с друзьями в The City или взять под управление одну из 30 команд NBA в режиме MyNBA.

Разработчики используют технологию, которая переносит движения из записей реальных матчей NBA в игру. Благодаря этому в NBA 2K26 представлено несколько тысяч аутентичных анимаций баскетболистов.

При этом у игры есть ещё один повод для внимания. По рейтингу SteamDB, NBA 2K26 сейчас имеет 64% положительных отзывов, что делает её самой высоко оценённой частью основной серии за последние годы — выше NBA 2K23, NBA 2K25 и NBA 2K22. Лучше неё в списке находится только аркадная NBA 2K Playgrounds 2.

А уже в начале сентября ожидается выход NBA 2K27.