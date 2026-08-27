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NBA 2K27 04.09.2026
Симулятор, Мультиплеер, Спорт, Баскетбол
5.3 12 оценок

Irdeto теряет клиентов: NBA 2K27 вышла без защиты Denuvo - впервые за несколько лет

AceTheKing AceTheKing

Судя по всему, еще один издатель решил отказаться от защиты Denuvo в своём спортивном проекте.

Ранее компания EA впервые выпустила EA Sports Madden NFL 27 без защиты Denuvo, а теперь её примеру последовало издательство Take-Two: NBA 2K27 впервые со времён NBA 2K23 вышла без защиты Denuvo и уже появилась в сети.

Возможно, что защита не оправдала финансовые ожидания издателей или они считают, что на фоне регулярных взломов от voices38 и группы DenuvOwO в ней нет никакого смысла.

ПК 1
41
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Господин Лидер Мур

обе игры мусор, вот и не ставят

9
askazanov

Мозги включили, на курево не хватает? ))))

8
MNM 777

вот бы еще саму ИА закрыли , на игры от них давно уже пофик

8
erkins007

После появления гипервизора денуво мертво. Войс ломает пару игр и долго, не ломает патчи и длц, а вот гипервизор дает обход сразу и моментально

6
vertehwost

Ну может пришло осознание что для игр расчитанных на мультиплеер денуво не сильно так нужон?

4
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