Irdeto теряет клиентов: NBA 2K27 вышла без защиты Denuvo - впервые за несколько лет

Судя по всему, еще один издатель решил отказаться от защиты Denuvo в своём спортивном проекте.

Ранее компания EA впервые выпустила EA Sports Madden NFL 27 без защиты Denuvo, а теперь её примеру последовало издательство Take-Two: NBA 2K27 впервые со времён NBA 2K23 вышла без защиты Denuvo и уже появилась в сети.

Возможно, что защита не оправдала финансовые ожидания издателей или они считают, что на фоне регулярных взломов от voices38 и группы DenuvOwO в ней нет никакого смысла.