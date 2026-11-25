Компания 2K выпустила обновление третьего сезона для баскетбольного симулятора NBA 2K27. Оно добавляет парк в стиле Vice City, тематические награды, новую одежду и форму.

Главной площадкой сезона станет обновлённый парк в The City, вдохновлённый неоновым обликом Vice City. Контент также затронет режимы MyCAREER, MyTEAM и MyNBA.

Игроки смогут получить майки Vice City и Los Santos, костюмы сотрудников Burger Shot и Cluckin’ Bell, а также другие предметы оформления.

Сезон с контентом в стиле Vice City будет доступен с конца ноября до середины января.