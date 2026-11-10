NBA 2K27 не оправдала ожиданий по прибили - Штраус Зельник винит в этом "беспрецедентный успех" GTA 6

В рамках финансового отчета издательства Take-Two Interactive за второй квартал 2027 финансового года генеральный директор компании Штраус Зельник признал, что баскетбольный симулятор NBA 2K27 не смог достичь запланированных коммерческих показателей. Из-за более слабых, чем ожидалось, стартовых сборов новинки выручка составила $1,60 млрд, не дотянув до нижней границы официального прогноза в 1,67 млрд.

С момента релиза 4 сентября тираж NBA 2K27 превысил 4 миллиона проданных копий. Руководство подчеркнуло, что игра показала второй лучший старт по доходам за всю историю серии, однако этого все равно оказалось недостаточно для выполнения внутренних ориентиров.

Среди главных причин недобора выручки Зельник выделил сильную конкуренцию в этом сезоне. Среди основных причин, он назвал именно GTA 6. По мнению руководителя, потребители заранее планируют бюджеты перед главным релизом года, что снизило интерес к импульсивным покупкам ежегодных спортивных симуляторов. Кроме этого, он отметил релизы крупных проектов , включая Marvel’s Wolverine, Onimusha: Way of the Sword, Control Resonant и The Blood of Dawnwalker, которые распылили внимание аудитории.

Глава Take-Two обратил внимание на то, что спортивные линейки конкурентов, включая футбольные франшизы Electronic Arts в этом сезоне также столкнулись с падением показателей. Несмотря на квартальное проседание общих поступлений на 18%, издатель сохранил годовой прогноз выручки на рекордном уровне в 8,2 млрд. В Take-Two рассчитывают на рост вовлеченности в NBA 2K27 во второй половине финансового года за счет сезонных контентных обновлений.

Кроме того, Штраус Зельник подчеркнул, что объем предварительных заказов Grand Theft Auto 6 находится на «беспрецедентном уровне» и значительно превосходит изначальные ожидания компании.