NBA 2K27 официально анонсирована: названа дата релиза, представлены три издания и звёзды обложек

2K и Visual Concepts официально представили NBA 2K27, раскрыв дату выхода, состав изданий и спортсменов, которые появятся на обложках новой части. Баскетбольный симулятор выйдет 4 сентября на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и ПК, а владельцы Deluxe и Ultra Edition смогут начать играть уже с 28 августа.

Лицом стандартного издания станет центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма — первый игрок в истории НБА, единогласно признанный лучшим защитником года. Обложку Deluxe Edition украсит звезда WNBA Кейтлин Кларк, а Ultra Edition достанется легенде «Чикаго Буллз» Деррику Роузу — самому молодому обладателю награды MVP в истории лиги.

Стандартное издание оценили в 69,99 доллара, Deluxe — в 99,99 доллара, а Ultra Edition — в 149,99 доллара. Расширенные версии предложат ранний доступ, внутриигровую валюту VC, бонусы для режимов MyCAREER и MyTEAM, а владельцы NBA 2K26 смогут получить скидку 10% при предзаказе Ultra Edition на той же платформе.

Среди ключевых особенностей NBA 2K27 разработчики выделяют обновлённый режим The City, развитие карьеры в MyCAREER, улучшенную систему ProPLAY с ещё более реалистичными анимациями игроков НБА, а также дальнейшее расширение возможностей MyTEAM.

Вместе с анонсом 2K опубликовала дебютные трейлеры игры. Однако полноценную демонстрацию игрового процесса поклонникам серии придётся подождать ещё несколько дней — первый геймплейный ролик разработчики покажут уже 28 июля. Именно тогда станет понятно, насколько заметными окажутся изменения по сравнению с предыдущей частью серии.