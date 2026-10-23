Resident Evil: Requiem смещена с вершины спортивным симулятором - хит от Capcom уступил лидерство NBA 2K27

На протяжении многих месяцев Resident Evil: Requiem оставалась самой продаваемой игрой 2026 года в США. Однако, судя по последним данным, хоррор от Capcom уступил место новому лидеру — игре, которая вышла в сентябре и сразу возглавила список.

Согласно информации Мэтта Пискателлы из аналитической компании Circana, охватывающей период с 4 января по 3 октября 2026 года, прежний лидер опустился на вторую строчку. Номер один в рейтинге — NBA 2K27, которая также заняла второе место по продажам в сентябре, уступив лишь Marvel's Wolverine.

В десятку самых продаваемых игр года также вошли 007: First Light, MLB: The Show 26 и Crimson Desert. Замыкают список такие проекты, как LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight и Pokémon Pokopia.

Данные также указывают на снижение расходов на игровом рынке США. В сентябре общие траты на игровой контент сократились на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4,2 миллиарда долларов. С начала года расходы в этой категории достигли 36,3 миллиарда долларов — это также на 2% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Ситуация с PlayStation 5 оказалась более позитивной: в сентябре продажи консоли выросли на 22% по сравнению с прошлым годом. Устройство от Sony стало лидером как по количеству проданных единиц, так и по объёму выручки.