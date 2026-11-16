Вайс-Сити и Лос-Сантос добрались до баскетбола: NBA 2K27 устроила масштабный кроссовер с GTA 6

Take-Two Interactive решила объединить две свои крупнейшие игровые франшизы. Издательство 2K и студия Visual Concepts при участии Rockstar Games представили совместный проект NBA 2K27 и Grand Theft Auto VI. Главным событием станет специальное издание Vice City Edition, а третий сезон баскетбольного симулятора целиком посвятят атмосфере знаменитого города из GTA.

На обложке ограниченного издания появится Бам Адебайо — центровой «Майами Хит» и трёхкратный участник Матча всех звёзд НБА. Однако сотрудничество не ограничится оформлением коробки: с 27 ноября по 15 января в NBA 2K27 стартует семинедельный сезон «Захват Vice City», который принесёт тематические площадки, одежду, события и награды.

В режиме The City появится новая баскетбольная площадка, оформленная в духе Vice City: с неоновыми вывесками, пастельными отелями, прибрежными аренами и статуей Макки-Аллигатора. На улицах также разместят суперкары, а домашнюю арену команды из Vice City представят под названием Sahara Arena. Игроки смогут разблокировать тематическую экипировку, включая форму Burger Shot и Cluckin’ Bell, майки Vice City и Los Santos.

Разработчики подготовили и несколько специальных событий. В Conquer Leonida предстоит соревноваться за контроль над территориями, Vice Run предложит круглосуточные состязания, а Neon vs Noir столкнёт команды Vice City и Los Santos в матчах формата 5 на 5. По средам участники смогут получать двойные очки репутации за использование экипировки из коллаборации с Rockstar Games.

Изменения затронут и другие режимы. MyTEAM получит тематические карточки игроков «Майами Хит», новые ограниченные по времени активности и дополнительные награды. В третьем сезоне также появятся 11 наборов GOAT, а среди новых способностей Takeover будут Ball Heist для автоматического перехвата передач и Cheetah, временно повышающая сразу несколько физических характеристик игрока.

Отдельное внимание уделили изданию Vice City Edition. Оно поступит в цифровую продажу 27 ноября по цене 39,99 доллара и будет доступно на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК. В комплект войдут Pro Pass третьего сезона, тематическая одежда и дополнительные игровые усиления.

Сотрудничество затронет и подписчиков GTA+. С 27 ноября по 15 января они смогут бесплатно играть в стандартную версию NBA 2K27 на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также получат возможность приобрести игру со скидкой 20%. Позднее для них подготовят отдельный набор косметических предметов в стиле Vice City.

Наконец, 18 ноября «Майами Хит» проведёт тематический матч A Night in Vice City против «Милуоки Бакс». Команда выйдет на площадку в специальной форме Nike x Cactus Jack, которая также появится в NBA 2K27.

Похоже, Take-Two решила использовать популярность двух своих главных серий максимально широко: пока поклонники ждут выхода Grand Theft Auto VI, они смогут погрузиться в атмосферу Vice City прямо на баскетбольной площадке.