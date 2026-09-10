Nintendo Switch Sports Resort позволит не только заниматься спортом, но и исследовать остров Уху

Nintendo Switch Sports Resort предложит игрокам больше возможностей для отдыха, чем может показаться на первый взгляд. Помимо многочисленных спортивных дисциплин, на курорте «Спрокко» на острове Уху можно будет исследовать окружающий мир и находить различные секреты.

Остров доступен для исследования по суше, воде и воздуху. Во время прогулок игроки смогут встречать дельфинов, собирать цветы гибискуса и другие уникальные предметы, а также искать специальные фотографии живописных мест. Такой формат позволяет ненадолго отвлечься от соревнований и просто насладиться красочными видами острова.

При этом спорт остаётся основой Nintendo Switch Sports Resort. Игра предложит множество вариантов развлечений как для одиночной игры, так и для совместных занятий онлайн и офлайн. Отдельные офлайн-режимы также получат собственные испытания, поэтому желающим пройти весь доступный контент будет чем заняться.

Nintendo Switch Sports Resort выйдет на Nintendo Switch 2 22 октября 2026 года. Помимо спортивных соревнований, игрокам предстоит исследовать остров и искать скрытые возможности курорта, что должно сделать его не просто набором спортивных мини-игр, а полноценным местом для виртуального отдыха.