Альфа-тест взрывного PvPvE-шутера NCORE стартует в марте

Студия Astrum Entertainment объявила дату альфа-теста своего нового PvPvE-шутера NCORE — тестирование стартует 20 марта 2025 года и продлится ограниченное время. Это будет первая возможность для игроков погрузиться в уникальный мир игры и помочь разработчикам улучшить проект перед релизом, запланированным на этот год.

NCORE объединяет напряженные перестрелки арена-шутеров и свободу перемещения из королевской битвы. События разворачиваются в далеком будущем, где мир контролируют могущественные мегакорпорации, соревнующиеся в гонке вооружений. В разгар постоянных кризисов возрождается древнее развлечение — гладиаторские бои, где участники сражаются за главную валюту будущего — влияние.

Игровая зона состоит из множества гексов, представляющих отдельные миры со своими условиями, врагами и лутом. Во время матча арена несколько раз полностью меняет свою конфигурацию, вынуждая бойцов адаптироваться. В одном сражении можно оказаться в окопах Первой мировой, затем попасть в зомби-апокалипсис в Америке и закончить битву в средневековом замке.

Ключевой особенностью игры станет оружие, способное менять форму в зависимости от ситуации. Штурмовая винтовка превращается в тяжелую булаву, дробовик — в меч, а пистолет становится когтями для ближнего боя. Такое сочетание дальнего и ближнего боя добавляет сражениям непредсказуемости и зрелищности.

Помимо противостояния друг с другом, игрокам предстоит сражаться со стражами арены и боссами, которые делают матчи еще более напряженными. PvPvE-формат привносит элементы выживания, когда помимо противников необходимо учитывать и угрозы окружающего мира.

Тестирование будет доступно ограниченному числу участников. Те, кто оставит заявку раньше остальных, получат шанс первыми опробовать уникальные механики игры и повлиять на ее финальный облик. Подробности и регистрация доступны на официальном сайте NCORE.