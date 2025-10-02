Начался второй альфа-тест шутера NCORE - он доступен на VK Play

Astrum Entertainment объявила о старте второго альфа-тестирования PvPvE-шутера NCORE. Оно пройдет с 2 по 8 октября на трех платформах: VK Play, Steam и Astrum Play.

Во втором альфа-тесте геймеров ждет новый контент: оружие «Катана» и «Гроза», гекс «Статуя Свободы» и противник «Крикун». Кроме того, в шутере есть и уникальные награды в специальном событии «Путь Гладиатора» — они будут выданы и сохранены на релизе NCORE.

Разработчики NCORE отметили, что с момента первого тестирования команда активно работала над улучшением шутера по итогу обратной связи сообщества. Особое внимание уделили совершенствованию игрового цикла и оптимизации. А на основе отзывов была полностью переработана система стрельбы.

Команда разработки NCOREМы хотим отметить, что отзывы сообщества во время первого альфа-теста сильно повлияли на наши дальнейшие планы по доработке. Мы старались прислушаться к каждому комментарию. Именно поэтому для нас особенно важно получить обратную связь по улучшениям и новому контенту в игре.

NCORE — условно-бесплатный PvPvE-шутер, где игроки принимают на себя роль гладиаторов в мире далекого будущего. Главные особенности игры — перестраиваемая мультиарена, трансформируемое оружие и мощные боссы.