Обновление 45 для NebuLeet пополняет кампанию новыми событиями и добавляет пилотам мозгов

Гибрид "Космических Рейнджеров" и программирования под названием NebuLeet празднует выход очередного контентного обновления.
На этот раз, в фокусе внутриигровые события:
- Главный аттракцион патча - новый тип случайных стычек, знакомый по игре-вдохновителю, Чёрные Дыры.
В отличие от "КР", в NebuLeet в Чёрной Дыре игровая механика не становится с ног на голову, но обитатели этих аномалий всё так же крепки, злы и богаты на редкую добычу.
- Также, стало доступно больше взаимодействий с Эмиссарами Мира и Эмиссарами Войны различных империй.
- Появились очень хорошо спрятанные аномалии-тайники.
- Презирающие друг друга империи теперь чаще пытаются объявить друг другу войну, если их взаимоотношения достигли отметки -5 / -5.
Некоторая порция улучшения досталась и живым пилотам (не-андроидам):
- Теперь наличие перка Prodigy очень положительно влияет на принимаемые его обладателем решения в бою.
- Ранняя игра станет существенно легче благодаря гарантированному наличию перка Prodigy у второго доступного игроку пилота.
- И в целом конкурентоспособные пилоты с интересными параметрами станут чаще появляться в списках доступных для найма.
- NPC-командирам также "подкрутили мозги", из-за чего боеспособность кораблей предводителей флотов существенно повысилась.
И самая капелька исправлений, нового оборудования и незначительных балансных правок впридачу.
Из значимого, теперь все двигателя класса Overdrive уменьшают максимальный запас топлива корабля. Проверьте свои сборки кораблей, капитаны, чтобы избежать сюрпризов в бою!
А в случае, если Вы пропустили предыдущее, мартовское, обновление 44 - то стоит порадоваться ещё и:
- улучшениям интерфейса программирования пилотов-андроидов,
- большей доступности наборов для разблокировки новых комманд для программирования,
- и уменьшенному энергопотреблению орудий, позволяющих ремонтироваться на ходу.