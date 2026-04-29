Обновление 45 для NebuLeet пополняет кампанию новыми событиями и добавляет пилотам мозгов

Гибрид "Космических Рейнджеров" и программирования под названием NebuLeet празднует выход очередного контентного обновления.

На этот раз, в фокусе внутриигровые события:

Главный аттракцион патча - новый тип случайных стычек, знакомый по игре-вдохновителю, Чёрные Дыры.

В отличие от "КР", в NebuLeet в Чёрной Дыре игровая механика не становится с ног на голову, но обитатели этих аномалий всё так же крепки, злы и богаты на редкую добычу. Также, стало доступно больше взаимодействий с Эмиссарами Мира и Эмиссарами Войны различных империй.

Появились очень хорошо спрятанные аномалии-тайники.

Презирающие друг друга империи теперь чаще пытаются объявить друг другу войну, если их взаимоотношения достигли отметки -5 / -5.

Некоторая порция улучшения досталась и живым пилотам (не-андроидам):

Теперь наличие перка Prodigy очень положительно влияет на принимаемые его обладателем решения в бою.

Ранняя игра станет существенно легче благодаря гарантированному наличию перка Prodigy у второго доступного игроку пилота.

И в целом конкурентоспособные пилоты с интересными параметрами станут чаще появляться в списках доступных для найма.

NPC-командирам также "подкрутили мозги", из-за чего боеспособность кораблей предводителей флотов существенно повысилась.

И самая капелька исправлений, нового оборудования и незначительных балансных правок впридачу.

Из значимого, теперь все двигателя класса Overdrive уменьшают максимальный запас топлива корабля. Проверьте свои сборки кораблей, капитаны, чтобы избежать сюрпризов в бою!

А в случае, если Вы пропустили предыдущее, мартовское, обновление 44 - то стоит порадоваться ещё и: