NebuLeet 03.12.2025
Инди, Тактика, Ретро, Космос, Научная фантастика
Обновление 45 для NebuLeet пополняет кампанию новыми событиями и добавляет пилотам мозгов

Гибрид "Космических Рейнджеров" и программирования под названием NebuLeet празднует выход очередного контентного обновления.

На этот раз, в фокусе внутриигровые события:

  • Главный аттракцион патча - новый тип случайных стычек, знакомый по игре-вдохновителю, Чёрные Дыры.
    В отличие от "КР", в NebuLeet в Чёрной Дыре игровая механика не становится с ног на голову, но обитатели этих аномалий всё так же крепки, злы и богаты на редкую добычу.
  • Также, стало доступно больше взаимодействий с Эмиссарами Мира и Эмиссарами Войны различных империй.
  • Появились очень хорошо спрятанные аномалии-тайники.
  • Презирающие друг друга империи теперь чаще пытаются объявить друг другу войну, если их взаимоотношения достигли отметки -5 / -5.

Некоторая порция улучшения досталась и живым пилотам (не-андроидам):

  • Теперь наличие перка Prodigy очень положительно влияет на принимаемые его обладателем решения в бою.
  • Ранняя игра станет существенно легче благодаря гарантированному наличию перка Prodigy у второго доступного игроку пилота.
  • И в целом конкурентоспособные пилоты с интересными параметрами станут чаще появляться в списках доступных для найма.
  • NPC-командирам также "подкрутили мозги", из-за чего боеспособность кораблей предводителей флотов существенно повысилась.

И самая капелька исправлений, нового оборудования и незначительных балансных правок впридачу.
Из значимого, теперь все двигателя класса Overdrive уменьшают максимальный запас топлива корабля. Проверьте свои сборки кораблей, капитаны, чтобы избежать сюрпризов в бою!

А в случае, если Вы пропустили предыдущее, мартовское, обновление 44 - то стоит порадоваться ещё и:

  • улучшениям интерфейса программирования пилотов-андроидов,
  • большей доступности наборов для разблокировки новых комманд для программирования,
  • и уменьшенному энергопотреблению орудий, позволяющих ремонтироваться на ходу.
