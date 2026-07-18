Для песочницы Necesse анонсировали крупное обновление Rust and Romance с бесплатными выходными

Разработчики популярной инди-песочницы Necesse официально представили масштабное контентное обновление под названием Rust and Romance. Релиз этого крупного апдейта станет результатом упорной шестимесячной работы независимой команды авторов над улучшением ключевых элементов игрового процесса. Выход обновления запланирован на 30 июля 2026 года, а в качестве приятного бонуса для сообщества создатели опубликовали свежий геймплейный трейлер с демонстрацией главных нововведений.

Грядущий апдейт принесёт в симулятор выживания полноценную систему романтических взаимоотношений между персонажами, новые типы индивидуальных характеров для поселенцев и значительно увеличенные в размерах биомы для исследования. Игроков также ждёт опасная активность Свалка налётов со своими уникальными типами противников, редкими материалами и ценной экипировкой. На протяжении двух недель до релиза авторы пообещали регулярно делиться небольшими тизерами в своих официальных социальных сетях.

Одновременно с запуском обновления Rust and Romance в цифровом магазине Steam стартуют бесплатные выходные, которые продлятся с 30 июля по 3 августа 2026 года. В этот период все желающие пользователи и их друзья смогут абсолютно бесплатно опробовать как базовую версию песочницы, так и весь свежий контент. Разработчики выразили надежду, что данная акция поможет привлечь в игру новую активную аудиторию и подарит преданным фанатам массу положительных эмоций.

Проект представляет собой процедурно генерируемый приключенческий симулятор с видом сверху, совмещающий в себе элементы строительства баз, автоматизации поселений и ролевого экшена. Игрокам предстоит развивать свои деревни, нанимать рабочих, создавать мощное оружие и сражаться с сильными боссами в одиночку или в кооперативном режиме. Никаких планов по повышению стоимости продукта после выхода масштабного патча создатели на данный момент не озвучивали.