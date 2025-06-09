Necesse покидает ранний доступ - версия 1.0 выйдет 9 октября с финальным боссом и бесшовным миром

Спустя почти пять лет в раннем доступе, пиксельное приключение Necesse наконец-то выходит на полную мощность. Релиз версии 1.0 состоится 9 октября, и разработчики обещают массу обновлений для поклонников выживания, строительства и крафта. Новый трейлер уже доступен и дает представление о том, что ждет игроков.

Среди ключевых нововведений — бесконечный открытый мир без экранов загрузки, в котором можно путешествовать без ограничений. В финальной версии появится финальный босс, новые механики для эндгейма и переработанная система личности поселенцев, что сделает взаимодействие с ними более живым и разнообразным.

Также заявлены улучшения баланса и доработки практически всех аспектов геймплея. Necesse предлагает уникальный опыт в жанре «песочницы»: здесь можно заниматься сельским хозяйством, строить базы, исследовать мир, сражаться с врагами и объединяться с другими игроками — поддержка серверов рассчитана на сотни участников.

Игра по-прежнему доступна только на ПК.