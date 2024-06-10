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Necesse 12.12.2019
Экшен, Адвенчура, Стратегия, Выживание, Инди, Песочница
7.8 22 оценки

Necesse получила апдейт 0.25.0: игроков ждут кристаллический биом, журнал приключений, улучшения поселений и не только

Апричник
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Небольшое напоминание перед обновлением: при использовании модов рекомендуется создавать резервные копии своих сохранений. Если у вас возникли проблемы, вы все равно можете переключиться на более старую версию игры, перейдя в Steam library -> Right-click Necesse -> Properties -> Betas -> Select the version -> Close the window and you will see it downloading the old version. В более старых версиях могут возникнуть проблемы с загрузкой сохранений новых версий.

Вышло новое обновление для игры Necesse. Разработчики подготовили трейлер, демонстрирующий некоторые основные функции и контент, включенные в это обновление. Игроки могут ознакомиться с полным описанием обновления, доступным на официальном сайте или в соответствующем разделе игры.

Обновление привносит в игру ряд новых возможностей и улучшений, призванных сделать игровой процесс более интересным и разнообразным. Разработчики приглашают игроков опробовать новый контент и поделиться своими впечатлениями

В ближайшем будущем игроков ожидает обновление графики. Разработчики уже опубликовали несколько тизеров, демонстрирующих улучшения визуальной составляющей игры. Ознакомиться с ними можно в апрельском блоге разработчиков или в соответствующем видео.

Точная дата выхода обновления графики пока не называется, но разработчики обещают поделиться более подробной информацией незадолго до релиза. Они выражают благодарность игровому сообществу за поддержку и отзывы, которые помогают им совершенствовать игру.

Список изменений в 0.25.0

  1. Возможность использовать различные наборы экипировки.
  2. Вторжения в Кристальную лощину через портал, который открывается после победы над последним боссов в Подземелье которое открывается после убийства босса в глубинной пустынной пещере.
  3. 4 различных мини-биома из кристаллов, разбросанных в стандартных подземельях.
  4. 4 вида оружия в тематике кристаллов, созданных на рабочей станции Fallen.
  5. 2 вида оружия в тематике кристаллов, созданных на продвинутой рабочей станции.
  6. 2 вида оружия на тему кристаллов, созданных на Демонической рабочей станции.
  7. Плащ Демона, увеличивающий максимальное количество наборов предметов, выпадающих у Защитника Зла.
  8. Тайный арсенал, увеличивающий максимальное количество наборов предметов, созданных на Демонической рабочей станции.
  9. Плащ Бездны, увеличивающий максимальное количество наборов предметов, выпадающих у Падшего волшебника.
  10. Журнал приключений, позволяющий получить внутри игры информацию по всем монстрам и добыче.
  11. Катана, найденная где-то на поверхности. (на лугах и по сути больше фановая вещь)
  12. Усиленная катана, делается из обычной катаны на продвинутой рабочей станции.
  13. Специальное оружие шеф-повара, получаемое в качестве награды за случайное вторжение.
  14. Оружие с копьем Вороньего клюва, получаемое в награду за случайное вторжение.
  15. Брелок "Кинетические сапоги", получаемый в награду за случайное вторжение.
  16. Добавлен уникальный модификатор "Штурм".
  17. Уведомления о поселениях, показывающие возможные проблемы и способы их устранения. (К сожалению уведомления о том что поселенцам некуда складывать ресурсы не особо информативные, так как не показывает с какими ресурсами проблемы)
  18. Мигающие значки над поселенцами, показывающие, голодны ли они, есть ли у них полный инвентарь или нет кровати.
  19. Горячая клавиша для быстрого удаления предметов.
  20. Горячие клавиши для изменения набора предметов.
  21. Кнопки X и Reddit в главное меню.
  22. Кнопка "Заметки о патче" в главное меню.
  23. Новый саундтрек к битве с боссом-жнецом. Добавлен новый саундтрек к "Храму в пустыне".
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