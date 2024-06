Necesse получила апдейт 0.25.0: игроков ждут кристаллический биом, журнал приключений, улучшения поселений и не только

Небольшое напоминание перед обновлением: при использовании модов рекомендуется создавать резервные копии своих сохранений. Если у вас возникли проблемы, вы все равно можете переключиться на более старую версию игры, перейдя в Steam library -> Right-click Necesse -> Properties -> Betas -> Select the version -> Close the window and you will see it downloading the old version. В более старых версиях могут возникнуть проблемы с загрузкой сохранений новых версий.

Вышло новое обновление для игры Necesse. Разработчики подготовили трейлер, демонстрирующий некоторые основные функции и контент, включенные в это обновление. Игроки могут ознакомиться с полным описанием обновления, доступным на официальном сайте или в соответствующем разделе игры.

Обновление привносит в игру ряд новых возможностей и улучшений, призванных сделать игровой процесс более интересным и разнообразным. Разработчики приглашают игроков опробовать новый контент и поделиться своими впечатлениями

В ближайшем будущем игроков ожидает обновление графики. Разработчики уже опубликовали несколько тизеров, демонстрирующих улучшения визуальной составляющей игры. Ознакомиться с ними можно в апрельском блоге разработчиков или в соответствующем видео.

Точная дата выхода обновления графики пока не называется, но разработчики обещают поделиться более подробной информацией незадолго до релиза. Они выражают благодарность игровому сообществу за поддержку и отзывы, которые помогают им совершенствовать игру.

Список изменений в 0.25.0