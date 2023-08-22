Песочница с открытым миром Necesse получила крупное обновление с новым классом, новыми баффами и балансировкой ©

Necesse — приключенческая игра-песочница с открытым миром от разработчиков Hooded Horse и Fair Games — получила крупное обновление. Отправляйтесь в экспедиции с неигровыми персонажами, отправляйтесь в новые опасные вторжения в эндгейме и заново открывайте для себя магические снаряжения с обновленной системой маны. В Necesse можно играть в одиночку, в кооперативе с группой друзей или на выделенном сервере с сотнями других игроков — посмотрите новый игровой трейлер и приготовьтесь к следующему приключению.

В новом патче представлена первая итерация грядущей системы эндгейма Necesse. Победите могущественного волшебника, чтобы обезопасить планшеты, с помощью которых можно строить алтари, дающие доступ к новым типам миссий и биомам. Каждая новая область для исследования поставляется с новыми боссами, оружием и снаряжением. Со временем в эндгейм будет добавлено больше контента, включая новую механику зон.

Индивидуальные искатели приключений также теперь могут приглашать поселенцев присоединиться к их отряду и исследовать мир. Этим компаньонам понадобится еда, но они также могут использовать зелья, если им будет предоставлен доступ. Как и в многопользовательской игре, количество врагов и боссов будет меняться в зависимости от того, сколько компаньонов в группе. Ваши приключения также будут сопровождаться десятью новыми оригинальными трассами, разбросанными по всей игре.

И последнее, но не менее важное: магическое оружие и снаряжение были переработаны. Все оружие в этой категории было перебалансировано и теперь будет потреблять ману, а новые безделушки и зелья помогут с ее генерацией.

Necesse локализована с английского на немецкий, французский, испанский (Испания), чешский, венгерский, украинский, турецкий, русский, бразильский португальский, испанский (Латинская Америка), упрощенный китайский, традиционный китайский, корейский и японский.