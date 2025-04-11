Пиксельная ролевая песочница Necesse получила крупное обновление: новый биом, босс и распродажа в Steam

Ролевая песочница Necesse, в которой сочетаются элементы Terraria, Rimworld и Stardew Valley, получила крупное обновление The Forgotten Depths. В игре появился новый биом, а также обновлена экономика и введены новые механики, включая торговцев и доску заданий.

Теперь игроки смогут исследовать Plains Deep Caves — глубокие пещеры, которые уходят еще дальше под землю, чем раньше доступные зоны. Для того, чтобы попасть в этот биом, вам предстоит найти или создать лестницу для спуска в тень. В новых глубинах вас ожидают новые враги, ценные предметы и секреты, включая сражение с Проклятым Кроном. Этот босс вводит уникальные механики, похожие на игру в крестики-нолики.

Кроме того, обновление переработало экономику игры: теперь у поселенцев есть магазины с ограниченными запасами, которые восстанавливаются со временем. Если вы хотите автоматизировать торговлю, можно нанять торговца, чтобы он продавал предметы за вас. Доска заданий позволит автоматизировать экспедиции, добычу и рыбалку.

В честь выхода обновления в Steam проходит распродажа — до 24 апреля игру можно купить со скидкой 35%. Не упустите шанс погрузиться в обновленный мир Necesse!