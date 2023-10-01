Градостроительная стратегия NecroCity обзаведётся бесконечным режимом ©

NecroCity, динамичная игра, сочетающая в себе элементы городского строительства, стратегии и защиты башни, получит совершенно новый игровой режим: Endless Mode. Этот захватывающий игровой режим позволит игрокам противостоять постоянной волне врагов и преодолевать любые трудности, которые они могут себе представить в Мире Нежити.

Бесконечный режим — это новый захватывающий игровой режим, который скоро будет доступен в игре. Игрокам предстоит столкнуться с бесконечными волнами врагов, и их задачей будет продержаться как можно дольше и набрать как можно больше очков. Этот режим дает вам возможность узнать, как долго вы сможете продержаться в постоянном бою с армией врагов, и проверить свои стратегические навыки на самом высоком уровне сложности.

В NecroCity задача игроков — дать отпор полчищам монстров и построить собственную крепость. Молодой принц нежити, пытающийся доказать свою ценность в Королевстве нежити.