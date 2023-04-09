Градостроительная стратегия NecroCity вышла на ПК в раннем доступе Steam ©

Gameparic выпустила NecroCity в раннем доступе Steam. Студия решила выпустить игру в раннем доступе, после очень хорошего пролога игры. Игра представляет собой смесь градостроительства, стратегии и игр в жанре Tower Defense. Игрокам предстоит защищать свои аванпосты нежити от настойчивых сил так называемого «добра».

В раннем доступе игроки могут рассчитывать на более низкую цену, чем в грядущей полной игре, команда считает, что игроки, решившие купить их игру, теперь поддерживают их работу, и они хотят ценить игроков, решивших купить в раннем доступе.

В игре игрок играет за молодого Принца Нежити, пытающегося проявить себя в мире Царства Нежити. Игроку предстоит оттеснить полчища монстров, построить наше королевство и защитить главное здание Зиккурат.

Расширяйте Царство Нежити по всем землям, устанавливая новые аванпосты. Призывайте рабочих, добывайте кости, захватывайте души и защищайте свой Зиккурат любой ценой. Расставляйте ловушки, используйте призраков и скелетов, используйте магию и добавляйте моды, чтобы оживить обстановку.