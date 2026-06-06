В Steam вышла бесплатная демоверсия мрачного ролевого экшена Necrofane

Независимая студия Millennium Bound представила проект Necrofane - ролевой экшен от первого лица в стиле классического темного фэнтези. Релиз игры запланирован на 2027 год, однако пользователи уже могут ознакомиться с бесплатной демоверсией на платформе Steam.

В Necrofane игрокам предстоит взять на себя роль рыцаря, отправленного на спасение королевства от угрозы со стороны могущественного некроманта и его темных генералов. Игровой процесс сосредоточен на исследовании проклятых земель, прохождении опасных подземелий, изучении запретной магии и поиске мощного снаряжения. Визуальный стиль проекта выполнен в духе классических трехмерных игр прошлых лет, предлагая олдскульную атмосферу и мрачную эстетику.

Сражения проходят с видом от первого лица, где игроки могут комбинировать физические атаки оружием ближнего боя с применением магических заклинаний. В арсенале главного героя присутствуют мечи, булавы, щиты и различные волшебные кристаллы. По мере прохождения противники будут становиться сильнее, что потребует от игроков своевременного улучшения характеристик и навыков персонажа, а также поиска более качественной экипировки. Врагами выступят скелеты, ящероподобные существа, орки и гигантские опасные грибы, а в конце ключевых этапов предстоит сразиться с боссами.

Разработчики обещают как одиночный режим, так и возможность совместного прохождения. В сетевом кооперативе смогут участвовать от 2 до 4 человек, что позволит исследовать открытый мир и зачищать подземелья в компании друзей. Игровой мир наполнен ловушками, скрытыми сокровищами и неигровыми персонажами, которые помогут раскрыть историю угасающего королевства через диалоги и побочные задания.

Полноценный релиз Necrofane запланирован на 2027 год для персональных компьютеров под управлением Windows. На данный момент разработчики собирают средства на завершение производства с помощью краудфандинговой платформы Kickstarter. Опробовать демонстрационную версию игры и добавить проект в список желаемого можно на официальной странице в Steam.