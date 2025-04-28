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Necrophosis 25.04.2025
Логические, Ужасы, Инди, От первого лица
5.1 16 оценок

Cостоялся релиз Necrophosis - мистический хоррор, вдохновлённый творчеством Гигера и Лавкрафта

bohdan2015 bohdan2015

Necrophosis является одиночным хоррором созданным с использованием Unreal Engine 5, события которого разворачиваются в сюрреалистическом мире, отличающемся странным ландшафтом, гротескным стилем и мрачными видами. Вселенная погибла более нескольких миллиардов лет назад. Главный герой попадает в удивительный мир, зараженный странным проклятием, постепенно уничтожающим всё на своём пути.

Necrophosis напоминает «светлый аналог» Scorn и творчество Гигера, Бексиньского и Лавкрафта. Окунитесь в мир, где каждый элемент пропитан богатой предысторией, где каждый шаг вперед раскрывает новый слой тайны. По мере продвижения вы столкнетесь с механикой, которая бросает вызов вашему остроумию, каждая головоломка — часть большего, загадочного повествования.

В честь релиза, игра доступна со скидкой 10% до 2 мая - 531 RUB / 306 UAH

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5
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Кошачий комочек

прочитал как вдохновлённый творчеством гитлера

2
Coroner

Поиграл в демку, мне понравилось.Кошмарный сюрреалистичный сон Гигера в 3D декорациях. Много отсылок, заставляет задуматься, постоянное ощущение гнетущей атмосферы.

vertehwost

Тот же scorn я так понимаю, на ютубе посмотреть и забыть

211186

Скоре зашел прям норм