Cостоялся релиз Necrophosis - мистический хоррор, вдохновлённый творчеством Гигера и Лавкрафта

Necrophosis является одиночным хоррором созданным с использованием Unreal Engine 5, события которого разворачиваются в сюрреалистическом мире, отличающемся странным ландшафтом, гротескным стилем и мрачными видами. Вселенная погибла более нескольких миллиардов лет назад. Главный герой попадает в удивительный мир, зараженный странным проклятием, постепенно уничтожающим всё на своём пути.
Necrophosis напоминает «светлый аналог» Scorn и творчество Гигера, Бексиньского и Лавкрафта. Окунитесь в мир, где каждый элемент пропитан богатой предысторией, где каждый шаг вперед раскрывает новый слой тайны. По мере продвижения вы столкнетесь с механикой, которая бросает вызов вашему остроумию, каждая головоломка — часть большего, загадочного повествования.
В честь релиза, игра доступна со скидкой 10% до 2 мая - 531 RUB / 306 UAH
прочитал как вдохновлённый творчеством гитлера
Поиграл в демку, мне понравилось.Кошмарный сюрреалистичный сон Гигера в 3D декорациях. Много отсылок, заставляет задуматься, постоянное ощущение гнетущей атмосферы.
Тот же scorn я так понимаю, на ютубе посмотреть и забыть
Скоре зашел прям норм