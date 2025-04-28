Cостоялся релиз Necrophosis - мистический хоррор, вдохновлённый творчеством Гигера и Лавкрафта

Necrophosis является одиночным хоррором созданным с использованием Unreal Engine 5, события которого разворачиваются в сюрреалистическом мире, отличающемся странным ландшафтом, гротескным стилем и мрачными видами. Вселенная погибла более нескольких миллиардов лет назад. Главный герой попадает в удивительный мир, зараженный странным проклятием, постепенно уничтожающим всё на своём пути.

Necrophosis напоминает «светлый аналог» Scorn и творчество Гигера, Бексиньского и Лавкрафта. Окунитесь в мир, где каждый элемент пропитан богатой предысторией, где каждый шаг вперед раскрывает новый слой тайны. По мере продвижения вы столкнетесь с механикой, которая бросает вызов вашему остроумию, каждая головоломка — часть большего, загадочного повествования.

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