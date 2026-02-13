Necrophosis получит дополнение в 2026 году

Разработчик Necrophosis поделился в Discord-канале свежими изображениями из грядущего DLC - и, судя по тизерам, нас снова ждёт тот самый сюрреалистичный мир разложения, где “сама смерть умирает”, а история раскрывается через атмосферу и поэтичные наррации.