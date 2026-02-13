Necrophosis получит дополнение в 2026 году

Разработчик Necrophosis поделился в Discord-канале свежими изображениями из грядущего DLC - и, судя по тизерам, нас снова ждёт тот самый сюрреалистичный мир разложения, где “сама смерть умирает”, а история раскрывается через атмосферу и поэтичные наррации.
на главную
об игре
Necrophosis 25.04.2025
5.6 27 оценок
25.04.2025
А авторы сия творения, случайно не упоминали чем они закидывались и что курили, когда это творили. Если что я не для себя, а для друга спрашиваю.
А точно полусит? Может всё таки не полусит?XDD
Сама смерть умирает от скуки.
Слишком абстрактно и сюрреалистично, аж глаза вытекают.
Все равно что залить глаза мочей и сидеть смотреть порожденного