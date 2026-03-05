Новый трейлер DLC для Necrophosis - релиз уже через несколько месяцев

Греческая инди-студия Dragonis Games поделилась новым трейлером дополнения для своего атмосферного хоррор-приключения Necrophosis. Выход DLC ожидается уже через несколько месяцев.

Трейлер был представлен 2 марта во время IGN Fan Fest - одного из крупнейших международных игровых шоукейсов.

Партнёрство с PQube

Одновременно с этим стало известно, что Dragonis Games заключила партнёрство с британским издателем PQube. Цель сотрудничества - выпустить игры студии на консолях нового поколения.

В рамках этого партнёрства проекты студии появятся на:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Для греческой инди-сцены это важный шаг - локальные разработчики всё чаще выходят на мировой рынок.

Что готовят разработчики

Основные анонсы:

Necrophosis: Full Consciousness

Консольное издание игры, которое будет включать:

базовую игру Necrophosis

новое DLC Necrophosis: Subconsciousness

На PC дополнение также можно будет приобрести отдельно в Steam.

Физическое издание для PS5

Также планируется специальное физическое издание для PlayStation 5, которое будет включать:

Necrophosis: Full Consciousness

The Shore: Enhanced Edition — улучшенную версию предыдущего хоррор-проекта студии.

Слова разработчика

Основатель Dragonis Games Ares Dragonis + Alex Gorbenko прокомментировали событие:

«Это момент, который м никогда не забудем. Партнёрство с PQube показывает, что греческие разработчики могут занять своё место на мировой сцене. Я благодарен каждому игроку, который поддерживал нас».

Представитель PQube Пасхалис Гортсила также отметил, что греческая игровая индустрия развивается очень быстрыми темпами и издательство радо стать частью этого пути.

О студии

Dragonis Games - независимая студия из Греции, известная своими атмосферными и сюжетными играми. Среди проектов команды:

Студия делает упор на мрачную атмосферу, философские темы и необычные миры.

Релиз консольных версий и DLC ожидается в 2026 году.