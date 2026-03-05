Новый трейлер DLC для Necrophosis - релиз уже через несколько месяцев

Греческая инди-студия Dragonis Games поделилась новым трейлером дополнения для своего атмосферного хоррор-приключения Necrophosis. Выход DLC ожидается уже через несколько месяцев.
Трейлер был представлен 2 марта во время IGN Fan Fest - одного из крупнейших международных игровых шоукейсов.
Партнёрство с PQube
Одновременно с этим стало известно, что Dragonis Games заключила партнёрство с британским издателем PQube. Цель сотрудничества - выпустить игры студии на консолях нового поколения.
В рамках этого партнёрства проекты студии появятся на:
- PlayStation 5
- Xbox Series X|S
Для греческой инди-сцены это важный шаг - локальные разработчики всё чаще выходят на мировой рынок.
Что готовят разработчики
Основные анонсы:
Necrophosis: Full Consciousness
Консольное издание игры, которое будет включать:
- базовую игру Necrophosis
- новое DLC Necrophosis: Subconsciousness
На PC дополнение также можно будет приобрести отдельно в Steam.
Физическое издание для PS5
Также планируется специальное физическое издание для PlayStation 5, которое будет включать:
- Necrophosis: Full Consciousness
- The Shore: Enhanced Edition — улучшенную версию предыдущего хоррор-проекта студии.
Слова разработчика
Основатель Dragonis Games Ares Dragonis + Alex Gorbenko прокомментировали событие:
«Это момент, который м никогда не забудем. Партнёрство с PQube показывает, что греческие разработчики могут занять своё место на мировой сцене. Я благодарен каждому игроку, который поддерживал нас».
Представитель PQube Пасхалис Гортсила также отметил, что греческая игровая индустрия развивается очень быстрыми темпами и издательство радо стать частью этого пути.
О студии
Dragonis Games - независимая студия из Греции, известная своими атмосферными и сюжетными играми. Среди проектов команды:
Студия делает упор на мрачную атмосферу, философские темы и необычные миры.
Релиз консольных версий и DLC ожидается в 2026 году.
dlc для игры в которой нечего делать , сама игра часа на 3 и то вымученно , будто с запасом делали чтоб ни кто не рефанднул после прохождения